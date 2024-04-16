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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 23:15
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NASA начало искать более дешёвый способ доставки марсианского грунта на Землю

Илон Маск тоже вызвался помочь
Администратор NASA Билл Нельсон сообщил, что независимый финансовый аудит возможностей агентства по реализации проекта доставки грунта с Марса на Землю, запланированный на 2027-2028 годы, показал несостоятельность первоначальных планов.
NASA начало искать более дешёвый способ доставки марсианского грунта на Землю

© NASA/JPL-Caltech

По словам Нельсона, проводилась проверка бюджета на 2025 финансовый год и выявила наличие дороговизны в реализации проекта на фоне урезанного государственного финансирования. В проект заложен бюджет порядка $11 млрд, а технические возможности позволяют завершить операцию не ранее 2040 года. При этом государство может выделить средства в пределах $7 млрд, а агентству нужно уложиться в ещё меньшую сумму, учитывая «технические проблемы, риски и текущие возможности».

Поэтому Нельсон поставит перед исследовательскими центрами и Лабораторией реактивного движения NASA задачу генерации идей по выбору и разработке более дешёвого и технически выполнимого способа доставки марсианского грунта. Администратор NASA ожидает, что проект удастся завершить в 2030-е годы.

На фоне этой ситуации свою помощь предложил Илон Маск. Глава SpaceX сообщил, что транспортная система Starship «имеет потенциал вернуть серьёзный тоннаж с Марса в течение примерно 5 лет».

«Столь долгое ожидание неприемлемо. В десятилетие 2040-х мы собираемся высадить на Марсе астронавтов», — заявил Билл Нельсон, комментируя результаты бюджетного аудита агентства.

Источник:Phys.org
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#марс
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#космос
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#NASA
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#Илон Маск