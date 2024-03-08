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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 08:55
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NASA начало принимать заявки в астронавты от всех желающих

Кто из нас не мечтал в детстве о космосе?
Внимание всем, кто грезит о звездах! NASA впервые за 4 года открывает набор в отряд астронавтов.

Конкуренция будет нешуточная: в 2020 году на 10 мест претендовало более 12 000 человек. Но шансы есть у каждого!

Что нужно, чтобы стать астронавтом?

  • **Образование:**степень бакалавра в области STEM (наука, технология, инженерия, математика).
  • Опыт работы: пилотом, врачом, инженером или в смежных областях.
  • Физическая подготовка: отличное здоровье, выносливость, координация.

Что вас ждет:

  • 2 года интенсивной подготовки: космические прогулки, робототехника, командная работа.
  • Работа в Хьюстоне, зарплата около $152 000 в год.
  • ±Обширные командировки≠ – полеты в космос!

Заявки принимаются до 2 апреля.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
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#NASA