NASA начало рассматривать вероятность смертей астронавтов в космосе

Эту инициативу агентства прокомментировал патологоанатом и нейропатолог Питер Каммингс. Он подчеркнул необходимость готовности на случай гибели астронавтов во время выходов в открытый космос или полётов в дальний космос.

Хотя ни один астронавт ещё не умирал в космосе от естественных причин, старение астронавтов и увеличение продолжительности миссий заставляют принимать меры предосторожности. Каммингс отметил, что средний возраст астронавтов сейчас составляет около 50 лет.

Также Scientific American рассказал, что NASA активно набирает молодых членов экипажей для предстоящих длительных миссий и готовит на случай смерти такие меры, как специальные герметичные контейнеры для хранения умерших членов экипажа на борту МКС — специализированные пакеты, похожие на гибкие ёмкости для хранения замороженных грузов. Эти контейнеры оснащены системами охлаждения, контроля запаха и поглощения влаги и прошли испытания на прочность. Сообщается, что NASA испытало эти пакеты с помощью сброса с высоты 5,8 м, сымитировав жесткую посадку.

В случае летального исхода погибший астронавт будет храниться в этих контейнерах до возвращения на Землю, что обеспечит сохранность останков.