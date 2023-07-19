NASA начало разработку лунного «охотника за льдом»

Миссия VIPER продолжает поиск льда, начатый более 10 лет назад, когда были обнаружены молекулы воды в тёмных кратерах. Лёд на Луне может стать важным ресурсом для будущих космических миссий, т.к. может использоваться для производства ракетного топлива и воздуха.

Ровер отправится в тёмные кратеры, где солнечный свет не проникает в течение миллиардов лет. Устройство оснащено фарами для исследования этих мест. Управление ровером также будет отличаться от марсоходов, т.к. связь с Луной устанавливается за считанные секунды.

Девайс будет использовать солнечные батареи для работы в течение 50 часов вне лучей Солнца. На его борту будут приборы для измерения глубины залежей льда. Ожидается, что миссия начнётся в ноябре 2024 года, а её продолжительность составит около пяти месяцев.