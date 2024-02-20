NASA начало снова собирать команду для эксперимента по симуляции жизни на Марсе

Площадь симулятора занимает 160 кв. м, внутри конструкций, напечатанных на 3D-принтере, будет создано пространство Mars Dune Alpha, имитирующее жизнь на Марсе. Участники эксперимента в течение года будут выращивать урожай, выполнять различные технические работы и другие задачи. В симуляторе будут проживать 4 человека.

Миссия виртуальной жизни на Марсе CHAPEA 2 стартует в 2025 году. Это вторая экспериментальная миссия: первая, текущая, началась в июне 2023 года, в ней также принимают участие 4 человека.