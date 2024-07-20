NASA начало собирать идеи по переработке мусора на Луне

Как сообщается в пояснительной записке агентства, на которую ссылается издание Space.com, «человечество вступило в новый "лунный антропоцен"», когда человек может изменить даже спутник Земли. И главный вызов — твёрдые отходы.

Программа по переработке мусора предполагает разработку и реализацию технологий по сбору, хранению, переработке твёрдых отходов и их повторном использовании. Источник пишет, что на Луну направляется достаточно как государственных, так и частных миссий с экипажами, оставлявшими на лунной поверхности посадочные аппараты, флаги, составляющие научных экспериментов, мячи для гольфа и даже человеческие экскременты. И всё это потребует утилизации.

«В ходе подготовки НАСА к будущим пилотируемым космическим полётам необходимо будет рассмотреть возможности минимизации различных потоков отходов, включая твёрдые отходы, а также способы хранения, переработки и утилизации отходов в условиях космоса, чтобы на Землю возвращалось минимальное количество отходов или вообще их не требовалось», — говорится в заявке на контракт для первого этапа проекта LunaRecycle Challenge.