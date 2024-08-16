NASA начало тест технологии измерения гравитации в космосе

Эта технология, называемая атомным интерферометром, использует ультрахолодные атомы, охлажденные лазерами до температуры, близкой к абсолютному нулю.

Охлажденные атомы помогают ученым получать точные измерения, которые могут существенно изменить наше понимание космоса.

Атомный интерферометр был протестирован на борту МКС с использованием Лаборатории холодных атомов NASA, которая была запущена в 2018 году.

Лаборатория создает конденсаты Бозе-Эйнштейна — пятое состояние вещества — в условиях микрогравитации, позволяя атомам демонстрировать волновые свойства.

Анализ этих волновых свойств позволяет интерферометру измерять гравитационное влияние, что дает возможность получать данные о составе небесных тел и, возможно, даже о темной материи.