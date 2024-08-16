NASA начало тест технологии измерения гравитации в космосе

Опубликовано 16 августа 2024, 08:14
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NASA начало тест технологии измерения гравитации в космосеУченые продолжают удивлять
NASA запустило тесты передовой квантовой технологии, предназначенной для измерения гравитации и других сил в космосе с высокой точностью.
Эта технология, называемая атомным интерферометром, использует ультрахолодные атомы, охлажденные лазерами до температуры, близкой к абсолютному нулю.
Охлажденные атомы помогают ученым получать точные измерения, которые могут существенно изменить наше понимание космоса.
Атомный интерферометр был протестирован на борту МКС с использованием Лаборатории холодных атомов NASA, которая была запущена в 2018 году.
Лаборатория создает конденсаты Бозе-Эйнштейна — пятое состояние вещества — в условиях микрогравитации, позволяя атомам демонстрировать волновые свойства.
Анализ этих волновых свойств позволяет интерферометру измерять гравитационное влияние, что дает возможность получать данные о составе небесных тел и, возможно, даже о темной материи.