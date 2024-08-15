NASA начало тестирование лазерной технологии для прямой трансляции с поверхности Луны

Вместо традиционных радиоволн, новая система связи использует лазерный луч для передачи данных и видео между Землей и космосом.

Эксперименты с использованием лазерной связи начались еще в декабре 2023 года, когда NASA удалось передать видеозапись с расстояния 19 млн миль.

В июле 2024-го команда агентства успешно отправила 4K-видео на МКС и обратно с помощью лазера. Этот эксперимент показал возможность передачи данных с высокой скоростью — до 900 Мбит/сек.

Лазерная связь имеет значительные преимущества перед радиоволнами, такие как увеличение пропускной способности и надежность передачи данных на большие расстояния, включая Луну и Марс.

Система, разработанная NASA, может выдерживать длительные задержки и прерывания связи, что делает ее перспективной для создания межпланетного интернета.