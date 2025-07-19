NASA начало торговать подержанными спутниками

В перечень таких аппаратов вошло несколько спутников дистанционного мониторинга Земли, ранее использовавшихся для экологического мониторинга, прогнозирования ураганов и оценки последствий климатических изменений. Большинство из этих зондов и спутников были запущены на орбиту в последние 20 лет.

Также в список вошёл геостационарный радиометр GLIMR, предназначенный для получения изображений и мониторинга прибрежных зон, который ещё не был запущен в космос.

Согласно информации, опубликованной в блоге NASA Watch, который ведёт Кит Коувинг, бывший астробиолог NASA, вывод из эксплуатации этих аппаратов обусловлен отсутствием бюджетного финансирования в рамках запроса администрации Трампа на 2026 финансовый год. На это повлиял закон с урезанным бюджетом, вдвое сокращающим финансирование ключевых научно-исследовательских программ агентства.