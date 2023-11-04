NASA начнёт развлекать астронавтов с помощью VR-гарнитур

NASA начнёт развлекать астронавтов с помощью VR-гарнитурВ которые будут загружены игры и медитативные программы
NASA позволит астронавтам использовать VR-гарнитуры для борьбы с одиночеством. NASA заключила соглашения с компаниями HTC и XRHealth на отправку на Международную космическую станцию (МКС) нескольких комплектов гарнитуры виртуальный реальности (VR) HTC Vive Focus 3.
© HTC VIVE
По официальным сообщениям, VR-устройства нужны астронавтам для борьбы с одиночеством и снятия психического напряжения в период пребывания на МКС. В шлемы загружены медитативные практики и игры.
На Земле устройства проходили испытания в условиях параболических полётов, но всего 20 секунд. Теперь предстоит выяснить их качество непосредственно в космосе.
Первым испытателем HTC Vive Focus 3 станет нынешний командир МКС, датский астронавт Андреас Могенсен. Для работы гаджета на станции настроен интернет.