NASA начнёт развлекать астронавтов с помощью VR-гарнитур

По официальным сообщениям, VR-устройства нужны астронавтам для борьбы с одиночеством и снятия психического напряжения в период пребывания на МКС. В шлемы загружены медитативные практики и игры.

На Земле устройства проходили испытания в условиях параболических полётов, но всего 20 секунд. Теперь предстоит выяснить их качество непосредственно в космосе.

Первым испытателем HTC Vive Focus 3 станет нынешний командир МКС, датский астронавт Андреас Могенсен. Для работы гаджета на станции настроен интернет.