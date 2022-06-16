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NASA нашло на Марсе мусор

Мусорить — плохо!
Мусор можно найти практически где угодно: и в глубинах океана, и просто под поверхностью Земли. Как оказалось, найти мусор можно и на Марсе.
NASA нашло на Марсе мусор

Представители NASA рассказали, что марсоход Perseverance, в процессе поиска намёков на существование в прошлом микробной марсианской жизни, обнаружил обломки посадочного материала, застрявшие в зазубренной скале.

В дальнейшем учёные выяснили, что это термоматериал, который космическое агентство использовало для защиты Perseverance от экстремальных температур во время его полёта на Красную планету и падения в марсианскую атмосферу.

Фольга из теплового материала, используемого на космическом аппарате Perseverance, которую марсоход обнаружил застрявшей в скале

Фольга из теплового материала, используемого на космическом аппарате Perseverance, которую марсоход обнаружил застрявшей в скале

Отметим, что как минимум в ближайшее время не представляется возможным избавиться от подобного мусора с поверхности планеты. Для подобного необходимо отправить на неё специальную уборочную технику, что на данном этапе слишком дорого и имеет мало смысла.

Источник:Mashable
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