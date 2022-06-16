NASA нашло на Марсе мусор

Представители NASA рассказали, что марсоход Perseverance, в процессе поиска намёков на существование в прошлом микробной марсианской жизни, обнаружил обломки посадочного материала, застрявшие в зазубренной скале.

В дальнейшем учёные выяснили, что это термоматериал, который космическое агентство использовало для защиты Perseverance от экстремальных температур во время его полёта на Красную планету и падения в марсианскую атмосферу.