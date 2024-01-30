NASA нашло водяной пар в атмосфере небольшой экзопланеты

Экзопланета, расположенная за пределами нашей солнечной системы, представляет собой маленький мир, где условия могут быть благоприятными для существования воды в жидком виде.

Наличие водяного пара в её атмосфере является ключевым фактором, который может указывать на возможность жизни.

Исследователи NASA использовали спектроскопические методы для анализа света, проходящего через атмосферу планеты, что позволило им обнаружить характерные признаки водяного пара.

Отметим, что данное открытие стало возможным благодаря уникальным возможностям легендарного телескопа Хаббл, который уже много лет помогает ученым в изучении космических объектов.