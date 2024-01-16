NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

09:45, 16 января 2024
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NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактикиКто-то передает привет?
Астрономы NASA совершили обнаружили необъяснимый сигнал, исходящий из-за пределов нашей галактики. Этот сенсационный феномен был зафиксирован при анализе данных от космического гамма-телескопа Fermi за последние 13 лет. Фрэнсис Редди, представитель Центра космических полётов NASA, описал это явление как «неожиданную и пока необъяснимую особенность».
© Ferra.ru
Обнаруженный сигнал содержит частицы с огромной энергией, что стало полной неожиданностью для учёных. Как отметил астрофизик NASA Крис Шрейдер, найденный диполь гамма-излучения находится на южном небе и его величина в десять раз превышает ожидаемую. Такое открытие открывает новые горизонты в понимании космического излучения.
Учёные связывают этот феномен с похожим гамма-излучением, зарегистрированным обсерваторией Pierre Auger в Аргентине в 2017 году. По мнению астрономов, эти два явления могут иметь общее происхождение, учитывая их схожесть. Это открытие может дать ключ к пониманию загадочных физических процессов ранней Вселенной.
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