NASA назначило Firefly Aerospace разработчиком модуля для третьей лунной миссии

Как сообщает портал SpaceNews, третья лунная миссия NASA запланирована на 2028 год. Миссия будет реализована в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) и будет стоить $179,6 млн.

Цель миссии — исследовать регион куполов Груйтуйзен на Луне, который ещё называют Город Груйтуйзена — образование, расположенное на окраине Центрального Залива. Этот нужно, чтобы помочь учёным понять формирование этих куполов.

Регион состоит из пород, подобных граниту, которые обычно образуются на Земле в результате тектоники плит и в присутствии воды. Однако на Луне этих условий не существует, поэтому учёным пока неизвестно, как образовались купола Груйтуйзен.

Миссия Firefly будет доставлять на Луну различные инструменты для проведения визуализации, спектроскопии и взятия проб реголита, а также на ней будет установлен марсоход от другого подрядчика NASA.

«Этот заказ является одним из крупнейших заказов CLPS на сегодняшний день, уступая лишь заказу, полученному компанией Astrobotic на разработку посадочного аппарата Griffin, который первоначально предназначался для перевозки лунохода NASA VIPER. Этот заказ, первоначально оценивавшийся в $199,5 млн, впоследствии вырос до более чем $300 млн», — сказано в сообщении NASA.