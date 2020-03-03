NASA назвала новые сроки запуска новейшего межпланетного космического корабля
Таким образом можно смело утверждать, что фактически NASA назвала новые сроки запуска своего новейшего межпланетного космического корабля, который должен будет доставить человека на Луну. Что интересно, старт уже неоднократно переносили: в разное время ракету хотели запустить в 2017, 2019 и 2020 годах. И буквально недавно появилась свежая информация, согласно которой старт вновь намерены перенести, уже на середину 2021 года — так, впрочем, в конечном итоге и произошло.
При этом представитель NASA все же отметил, что компания готова к реализации намеченных планов. Так, абсолютно все элементы, которые будут использованы для высадки человека на Луну, либо уже находятся на этапе строительства, либо совсем скоро начнут строиться, после заключения необходимых контрактов.