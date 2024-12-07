NASA назвало сроки полного выхода из строя зондов Вояджер

Изначально миссии Вояджер-1 и Вояджер-2 были рассчитаны на изучение внешних планет Солнечной системы. На сегодняшний день оба зонда находятся на расстоянии 15 млрд км от Земли и продолжают исследования. Однако в 2030 году, скорее всего, Вояжеры перестанут работать.

Базовая причина — не столько их неработоспособность, сколько истощение источника питания — радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые работают на изотопе плутония-238. Уровень мощности источника питания падает примерно на четыре ватта в год.

К 2030 году генераторы разрядятся. Поэтому на зондах для продления работы уже отключена большая часть научных приборов. И при этом аппараты в последнее время всё чаще сталкиваются со сбоями, включая прерывание передачи сигнала на Землю. Но учёные надеются, что Вояджеры сохранят работоспособность до своего 50-летия.