NASA не будет разрывать отношения с Роскосмосом для безопасной работы МКС

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NASA не будет разрывать отношения с Роскосмосом для безопасной работы МКССанкции не влияют
Как стало известно, NASA не будет разрывать отношения с Роскосмосом, чтобы обеспечить безопасную работу МКС.
Об этом сообщил представитель NASA Дэниел Хуот. Он отметил, что санкции не повлияют на сотрудничество между Россией и США в космической сфере, и сообщил, что никаких изменений в работе агентства по поддержанию работы МКС не планируется.
«NASA продолжает взаимодействовать со всеми международными партнёрами, в том числе с госкорпорацией Роскосмос, для продолжения безопасной работы МКС», — подчеркнул Хуот.
Источник: Известия