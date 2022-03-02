NASA не будет разрывать отношения с Роскосмосом для безопасной работы МКС

Об этом сообщил представитель NASA Дэниел Хуот. Он отметил, что санкции не повлияют на сотрудничество между Россией и США в космической сфере, и сообщил, что никаких изменений в работе агентства по поддержанию работы МКС не планируется.

«NASA продолжает взаимодействовать со всеми международными партнёрами, в том числе с госкорпорацией Роскосмос, для продолжения безопасной работы МКС», — подчеркнул Хуот.