NASA не нашла неисправностей в космическом корабле Boeing, не выполнившем свою миссию

При этом важно понимать, что на достигнутом специалисты агентства не останавливаются и планируют продолжить проводить анализ состояния аппарата Starliner. Так, сразу же после посадки корабля, инженеры NASA максимально детально изучили его системы, а также общее состояние борта. В итоге они извлекли видео с камер и другие данные, благодаря которым пытаются прийти к более точному пониманию причин, привлекших к провалу миссии. В дальнейшем специалисты планируют опубликовать часть материалов в открытом доступе.

Напомним, что американский космический корабль CST-100 Starliner, произведенный компанией Boeing, провалил стыковку с МКС, после чего вернулся на Землю уже 22 декабря.