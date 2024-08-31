NASA обнародовало дату отстыковки Starliner от МКС и возвращения на Землю

Опубликовано 31 августа 2024, 15:001 мин.
NASA обнародовало дату отстыковки Starliner от МКС и возвращения на ЗемлюКорабль вернётся автоматически, без экипажа
Портал SpaceNews сообщил, что NASA планирует вернуть модуль Boeing Starliner на Землю 7 сентября. Корабль вернётся в автоматическом режиме.
Отстыковка от МКС и возвращение Starliner до полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико займёт около шести часов. Таким образом, модуль проведёт на околоземной орбите три месяца вместо запланированных 14 дней.
Для NASA крайне важно удалить Starliner с МКС из-за прибытия 24 сентября на станцию миссии SpaceX Crew Dragon, состоящей их двух астронавтов. Изначально планировалось отправить экипаж из четырёх человек, но потом команду сократили, так как в феврале 2025 года на этом же корабле на Землю вернутся астронавты, которые прибыли на МКС на Starliner.