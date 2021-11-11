NASA обнаружило странный неизвестный объект рядом с китайским спутником

Более того, этот самый объект находится в непосредственной близости от китайского спутника, запущенного в космос для сбора орбитального мусора.

Представители NASA пока что достаточно осторожны в своих высказываниях. По их словам, всё ещё недостаточно информации об этом явлении, чтобы наверняка что-либо утверждать.

При этом нашлись и те, кто считает обнаруженное тело ничем иным, как двигателем, который активизируют в апогее. Обычно его главной целью является доставка на орбиту полезной нагрузки. Но после её достижения принято выбрасывать такие двигатели. По какой-то непонятной причине китайские специалисты решили поступить иначе.

Правда, стоит понимать, что это всё лишь одна из версий. Как оно на самом деле, станет известно лишь после проведения ряда наблюдений. А они, в свою очередь, могу занять несколько месяцев.