NASA обстреляло индийский лунный модуль из лазера во имя науки

NASA обстреляло индийский лунный модуль из лазера во имя наукиНи одно устройство при этом не пострадало
Это устройство, известное как Лазерный Ретрорефлекторный Массив (LRA), начало предоставлять точные маркеры для ориентации на поверхности Луны.
Орбитальный аппарат NASA — Лунный Разведывательный Орбитер (LRO) — успешно зафиксировал отраженные сигналы от LRA 12 декабря 2023 года.
С момента успешной посадки «Викрама» на Луне в 2023 году, один из его инструментов теперь служит маяком на лунной поверхности возле Южного полюса.
По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), научные инструменты на «Викраме» и лунном ровере «Прагьян» показали отличные результаты.
Данный эксперимент, в ходе которого лазерный луч был передан и отражен между орбитальным аппаратом NASA и устройством на лунном модуле ISRO, открывает новые возможности для точного определения местоположения на поверхности Луны.