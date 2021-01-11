NASA объявила о начале тренировок робо-пса для исследования Марса

Робот станет совместной разработкой специалистов NASA и технологической компании JPL-Caltech, передаёт Space.com. Планируется, что в результате многочисленных тренировок робо-собаки сумеют достигнуть того же уровня манёвренности, что и легендарные марсоходы Spirit, Opportunity и Curiosity. При этом учёные ждут от нового типа «исследовательской аппаратуры» чуточку большего, чем от предшественников, в силу конструктивной особенности Spot.

Ожидается, что Mars Dog (так было решено назвать устройство) будет в 12 раз легче традиционных марсоходов, что позволит ему развивать большую скорость. Для сравнения, если роверы двигались в среднем со скоростью 0,14 км/ч, то робо-собака уже в рамках испытаний продемонстрировала показатель в 5 км/ч.