Наука и технологии
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NASA объявило о поиске идей для лунного ядерного реактора

Его планируют построить на земле
Реактор будет построен на Земле, а затем его отправят на Луну. Он будет доставлен на Луну в полностью собранном виде, готовым к эксплуатации и без нужды в дополнительных операциях по сборке.
NASA объявило о поиске идей для лунного ядерного реактора

Проект должен включать активную зону реактора, работающего на уране, систему преобразования ядерной энергии в полезную энергию, систему управления температурой для охлаждения реактора и систему распределения, обеспечивающую не менее 40 кВт непрерывной электроэнергии в течение 10 лет работы в лунной среде.

Реактор должен включаться и выключаться без помощи человека. Транспортировка на другую лунную площадку предполагает простоту и удобство.

К реактору предъявляются обычные требования для всех космических аппаратов — легкость и малые габариты. При запуске с Земли на Луну он должен помещаться внутри цилиндра диаметром 4 метра и длиной 6 метров. Он не должен весить более 6000 килограммов.

Уже поданы 22 заявки от разных компаний. Компании могут даже не относиться к космической сфере.

Источник: Phys.org
Автор: Лилик Ми
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