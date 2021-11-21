NASA объявило о поиске идей для лунного ядерного реактора

Проект должен включать активную зону реактора, работающего на уране, систему преобразования ядерной энергии в полезную энергию, систему управления температурой для охлаждения реактора и систему распределения, обеспечивающую не менее 40 кВт непрерывной электроэнергии в течение 10 лет работы в лунной среде.



Реактор должен включаться и выключаться без помощи человека. Транспортировка на другую лунную площадку предполагает простоту и удобство.



К реактору предъявляются обычные требования для всех космических аппаратов — легкость и малые габариты. При запуске с Земли на Луну он должен помещаться внутри цилиндра диаметром 4 метра и длиной 6 метров. Он не должен весить более 6000 килограммов.



Уже поданы 22 заявки от разных компаний. Компании могут даже не относиться к космической сфере.