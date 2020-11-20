НАСА объявило о приближении к Земле очередного астероида

Габариты астероида 153201 (2000 WO107) составляют от 370 до 820 метров. Согласно данным НАСА, максимально приблизится этот объект к Земле уже 29 ноября в 8 часов утра по Москве. Отмечается, что угрозу для нашей планеты астероид не представляет, так как расстояние от него превышает расстояние до Луны в 11 раз. В то же время, он относится к категории потенциально опасных.

По информации базы данных Asterank, этот астероид содержит в себе полезные ископаемые, в числе которых никель, кобальт и железо. Их общая стоимость оценивается в 17,4 млрд долларов.