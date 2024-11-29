NASA опасается длительной задержки важной для науки миссии на Венеру

В 2023 году агентство решило отложить изначально запланированную на 2028 год миссию до 2031 года, то есть на три года, чтобы решить проблемы с «нехваткой рабочей силы» в Лаборатории реактивного движения — ведущем центре VERITAS. И, хотя сейчас агентство активно работает над реализацией проекта, есть опасения о новой задержке миссии.

По словам главного исследователя VERITAS Сью Смрекар, команда, которой она руководит, работает над тем, чтобы запустить миссию в июне 2031 года. Об этом она сказала на ежегодном собрании Группы анализа исследования Венеры (VEXAG).

Смрекар заявила, что «VERITAS встаёт после паузы в 2024 году», однако она выразила и опасения в связи с тем, что NASA может ещё больше отсрочить запуск проекта — до ноября 2032 года. «Существует реальная возможность дальнейшей задержки до 32-го года», — заявила руководитель команды исследователей.