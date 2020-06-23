NASA оплатила грант на поиски внеземного разума

Слова ученого привел популярный научный интернет-ресурс Phys.Org. Там же описывается методика, с помощью которой специалист будет искать инопланетную жизнь. В общем-то, господин Франк воспользуется методом поиска по так называемым техносигнатурам — признакам техногенной активности, регистрируемым с Земли. При этом важно отметить, что полученный экспертом грант является первым в истории, который был выделен NASA для проекта по обнаружению внеземного разума.

Уже сейчас известно, что команда ученого займется изучением сразу нескольких возможных технологических сигнатур, которые могут указывать на существование в той или иной области высокоразвитой инопланетной жизни. В их числе называются отраженный от инопланетных солнечных панелей свет и загрязняющие вещества в атмосферах далеких экзопланет.