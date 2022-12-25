NASA опровергло слухи о том, что причиной утечки на МКС являются метеориты

По словам Монталбано, метеорный поток двигался в другом направлении и физически не мог причинить какие-либо повреждения «Союзу». Эти данные подтвердили управления в Москве и Хьюстоне.

Руководитель отметил, что причина повреждения российского корабля пока неизвестна. Для её установления нужна дополнительная работа.