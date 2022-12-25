NASA опровергло слухи о том, что причиной утечки на МКС являются метеориты

00:20, 25 декабря 2022
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NASA опровергло слухи о том, что причиной утечки на МКС являются метеоритыОб этом сообщил руководитель американской программы Международной космической станции
Руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано опроверг предположения о том, что утечку в системе охлаждения российского корабля «Союз МС-22» вызвал метеорный поток Геминиды.
Фото: Profile.ru
По словам Монталбано, метеорный поток двигался в другом направлении и физически не мог причинить какие-либо повреждения «Союзу». Эти данные подтвердили управления в Москве и Хьюстоне.
Руководитель отметил, что причина повреждения российского корабля пока неизвестна. Для её установления нужна дополнительная работа.