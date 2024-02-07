NASA опубликовало фото окончательно сломавшегося марсианского вертолета Ingenuity

NASA опубликовало фото окончательно сломавшегося марсианского вертолета IngenuityКоторый одиноко лежит на поверхности Марса
Снимок был сделан марсоходом Perseverance 4 февраля 2024 года, спустя чуть более двух недель после того, как вертолет получил повреждения, положившие конец его миссии.
Ingenuity, ставший первым летательным аппаратом, совершившим управляемый полет на другой планете в апреле 2021 года, показал важность аэронавтики в исследовании Марса, служа разведчиком для марсохода Perseverance.
Однако его 72-й полет завершился неудачей из-за отсутствия визуальных ориентиров на «скучной» песчаной местности, что привело к повреждению роторов.
Несмотря на преждевременное завершение миссии, Ingenuity оставляет после себя наследие, которое может стать основой для будущих аэронавтических миссий на других планетах.
NASA уже разрабатывает новый дрон, Dragonfly, который предназначен для исследования крупнейшего спутника Сатурна, Титана, с запуском, запланированным не ранее 2028 года.