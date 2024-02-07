NASA опубликовало фото окончательно сломавшегося марсианского вертолета Ingenuity

Снимок был сделан марсоходом Perseverance 4 февраля 2024 года, спустя чуть более двух недель после того, как вертолет получил повреждения, положившие конец его миссии.

Ingenuity, ставший первым летательным аппаратом, совершившим управляемый полет на другой планете в апреле 2021 года, показал важность аэронавтики в исследовании Марса, служа разведчиком для марсохода Perseverance.

Однако его 72-й полет завершился неудачей из-за отсутствия визуальных ориентиров на «скучной» песчаной местности, что привело к повреждению роторов.