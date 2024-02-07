Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 06:59
1 мин.

NASA опубликовало фото окончательно сломавшегося марсианского вертолета Ingenuity

Который одиноко лежит на поверхности Марса
NASA опубликовало фотографию своего марсианского вертолета Ingenuity, который, к сожалению, сломался и теперь одиноко лежит на дюне Красной планеты.

Снимок был сделан марсоходом Perseverance 4 февраля 2024 года, спустя чуть более двух недель после того, как вертолет получил повреждения, положившие конец его миссии.

Ingenuity, ставший первым летательным аппаратом, совершившим управляемый полет на другой планете в апреле 2021 года, показал важность аэронавтики в исследовании Марса, служа разведчиком для марсохода Perseverance.

Однако его 72-й полет завершился неудачей из-за отсутствия визуальных ориентиров на «скучной» песчаной местности, что привело к повреждению роторов.

NASA опубликовало фото окончательно сломавшегося марсианского вертолета Ingenuity
© Space

Несмотря на преждевременное завершение миссии, Ingenuity оставляет после себя наследие, которое может стать основой для будущих аэронавтических миссий на других планетах.

NASA уже разрабатывает новый дрон, Dragonfly, который предназначен для исследования крупнейшего спутника Сатурна, Титана, с запуском, запланированным не ранее 2028 года.

Источник:Space
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
,
#марс
,
#NASA