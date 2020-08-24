NASA опубликовало видео о полетах на околосветовой скорости

Так, за основу демонстрации был взял перспективный проект Breakthrough Starshot, в рамках которого небольшой зонд с солнечным парусом отправят к Альфа Центавра. Планируется, что за его разгон будет отвечать не только Солнце, но и сверхмощный лазер с Земли - все это позволит устройству разогнаться примерно до 20% от скорости света.

Что интересно, у проекта полетов на околосветовой скорости есть немалое количество проблем. Так, например, до сих пор неясно, а если произойдет поломка и придется выйти в открытый космос для ремонта, чем это грозит космонавтам? Также нельзя точно сказать, как обеспечить надежное экранирование корабля от внешней среды, которая вовсе не является чистым вакуумом, а наполнена разного рода космическими объектами? На все эти вопросы науке еще только предстоит ответить в будущем.