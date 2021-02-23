NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода на поверхность Красной планеты

Речь идёт о ровере Perseverance, который добрался до цели накануне. По словам издания SlashGear, данное видео является «кульминацией многолетнего планирования и семимесячного путешествия с Земли на Марс».

Не последнюю роль в успешной посадке марсохода на поверхность сыграла выверенная работа инженеров и специальных систем, заложенных в устройстве. Так, на определённом этапе скорость ровера снизилась благодаря выброшенному во внешнюю среду парашюта.

Напомним, что главной задачей новой миссии является поиск жизни на Марсе, а также сбор грунта планеты. В дальнейшем именно его планируется доставить на Землю для дальнейшего исследования учёными.