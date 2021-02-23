Наука и технологии
Сегодня в 13:27
NASA опубликовало видео с посадкой нового марсохода на поверхность Красной планеты
Удивительно эмоциональный момент
В сети появилось видео, которое не оставит равнодушным никого, кого так или иначе интересует современная наука о космосе. Всё дело в том, что космическое агентство NASA опубликовало ролик с посадкой своего нового марсохода на поверхность Красной планеты.
Речь идёт о ровере Perseverance, который добрался до цели накануне. По словам издания SlashGear, данное видео является «кульминацией многолетнего планирования и семимесячного путешествия с Земли на Марс».
Не последнюю роль в успешной посадке марсохода на поверхность сыграла выверенная работа инженеров и специальных систем, заложенных в устройстве. Так, на определённом этапе скорость ровера снизилась благодаря выброшенному во внешнюю среду парашюта.
Напомним, что главной задачей новой миссии является поиск жизни на Марсе, а также сбор грунта планеты. В дальнейшем именно его планируется доставить на Землю для дальнейшего исследования учёными.