NASA опубликовало видео со сборкой новейшего пассажирского сверхзвукового самолёта X-59

Разработку новинки заказало NASA ещё несколько лет назад. В качестве исполнителя была выбрана компания Lockheed Martin. Как пишет Daily Mail, отличительной особенностью воздушного судна является его конструкция. Благодаря ей летательный аппарат сможет предотвращать поразительные звуковые удары, которые обычно слышны при полётах сверхзвуковых самолётов.

В опубликованном ролике можно увидеть, как специалисты собирают фюзеляж X-59 с кабиной пилота и крыло шириной 29,5 футов. Также можно заметить часть систем управления «Сына Конкорда».

Напомним, что на создание самолёта было выделено 247,5 млн долларов. Окончание его разработки намечено на 2021 год, а уже в 2022-м должны состояться первые испытательные полёты.