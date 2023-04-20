NASA опубликовало звуки солнечной плазмы, постоянно обрушивающейся на Землю

Эти волны, невоспринимаемые человеческим слухом, отражают взаимодействие между Землей и Солнцем, сообщает NASA. Прослушать их можно перейдя по ссылке.

Проект HARP направлен на привлечение гражданских учёных к гелиофизическим исследованиям, позволяя им делать открытия с помощью аудиоанализа. Майкл Хартингер, главный исследователь проекта и гелиофизик из Института космических наук в Колорадо, подчёркивает важность участия такого типа учёных для понимания сложных закономерностей околоземной космической среды.

Важно понимать, что между Землей и Солнцем пространство не пусто, а наполнено смесью заряженных частиц — плазмой.

Эта плазма исходит от Солнца и выбрасывается постоянным потоком, известным как солнечный ветер. Взаимодействие солнечной плазмы с Землей вызывает вибрации линий магнитного поля и плазмы вокруг планеты, подобно струнам арфы, и создает сверхнизкочастотные волны.