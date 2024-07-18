NASA отказалась от лунохода VIPER, созданного для поиска воды на Луне

Первоначально планировалось, что VIPER отправится на Луну в конце 2023 года, но затем запуск был перенесен на 2024 год для дополнительных испытаний.

Новые задержки отодвинули готовность лунохода на 2025 год, что привело к увеличению затрат и возможным рискам для других миссий.

NASA сообщила, что проект будет закрыт, чтобы сохранить средства для других лунных программ. При этом VIPER не будет полностью утерян: его компоненты и инструменты будут использованы в будущих миссиях.

Космическое агентство также рассмотрит предложения от компаний и международных партнеров, заинтересованных в использовании системы VIPER.