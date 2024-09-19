NASA открыла способ создания высокоточных карт затмений с учетом рельефа Луны

Визуализатор NASA Эрни Райт создал динамический профиль края Луны, который влияет на время и продолжительность затмения. Горы и долины на краю Луны изменяют форму ее тени, создавая такие эффекты, как «чётки Бейли» и «бриллиантовое кольцо».

Результаты исследования, опубликованные в The Astronomical Journal, показывают, как рельеф Луны влияет на форму тени, создавая визуализации, которые ранее не были доступны. Новый метод картирования использует пиксельный подход, аналогичный созданию 3D-анимации, что позволяет более точно моделировать сложные явления, такие как солнечные затмения.