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Наука и технологии
00:11, 10 января 2024
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Nasa отложила миссии Artemis из-за безопасности

Что требует больше времени

НАСА объявило о задержке программы Artemis, оттягивая планы возвращения на Луну. Администратор Билл Нельсон сообщил о переносе запуска Artemis 2 с ноября 2024 года на сентябрь 2025 года, а Artemis 3, миссию по возвращению человека на лунную поверхность, отложили до сентября 2026 года.

Nasa отложила миссии Artemis из-за безопасности

© Ferra.ru

Основная причина задержек связана с обеспечением безопасности. Амит Кшатрия, заместитель помощника администратора программы "От Луны до Марса", отметил, что внедрение новых возможностей для Artemis 2, включая загрузку топлива и улучшенные системы жизнеобеспечения, требует дополнительного времени на подготовку.

Проблемы, выявленные во время Artemis 1, включая теплозащитный экран и компоненты жизнеобеспечения для Artemis 3, привели к детальному анализу. Отмечены неожиданные явления с теплозащитным экраном и дефекты в схеме клапана двигателя, что требует дополнительных исследований и решения проблемы.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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