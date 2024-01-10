Nasa отложила миссии Artemis из-за безопасности

Основная причина задержек связана с обеспечением безопасности. Амит Кшатрия, заместитель помощника администратора программы "От Луны до Марса", отметил, что внедрение новых возможностей для Artemis 2, включая загрузку топлива и улучшенные системы жизнеобеспечения, требует дополнительного времени на подготовку.

Проблемы, выявленные во время Artemis 1, включая теплозащитный экран и компоненты жизнеобеспечения для Artemis 3, привели к детальному анализу. Отмечены неожиданные явления с теплозащитным экраном и дефекты в схеме клапана двигателя, что требует дополнительных исследований и решения проблемы.