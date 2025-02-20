NASA отложило увольнение 1000 сотрудников

Как сообщает портал SpaceNews со ссылкой на источник в агентстве, эта задержка может быть временной. «Испытуемые» служащие подлежали увольнению в рамках широкомасштабных сокращений затрат, проводимых администрацией Трампа.

Источники в агентстве рассказали, что ожидалось увольнение на всех объектах NASA, но в итоге никаких больших увольнений не произошло. Некоторым сотрудникам сообщили, что специфические центры, такие как Центр Годдарда в Мэриленде и Центр Маршалла в Алабаме, были исключены из планов на увольнения, однако причины этого решения не объясняются.

В целом дальнейшие действия NASA пока неясны.