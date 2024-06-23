NASA отложило возвращение корабля Boeing Starliner на Землю

Опубликовано 23 июня 2024, 12:45
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NASA отложило возвращение корабля Boeing Starliner на ЗемлюНужны доппроверки для безопасности экипажа
NASA, сославшись на неназванные причины, сообщило о том, что запланированное на 26 июня возвращение корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing отложено на неопределённый срок.
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Изначально возвращение корабля с двумя астронавтами на борту планировалось на 18 июня, затем было перенесено на 26 июня. Теперь же отложено на неопределённый срок, хотя члены экипажа Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на МКС не более 8 дней.
Единственное, что уточнило агентство, — сроки возвращение корректируется, но полёт требует дополнительных технических проверок, чтобы обеспечить безопасность астронавтов.
«Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение на Землю космического корабля Starliner», — лаконично сообщается в заявлении NASA.