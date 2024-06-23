NASA отложило возвращение корабля Boeing Starliner на Землю

Изначально возвращение корабля с двумя астронавтами на борту планировалось на 18 июня, затем было перенесено на 26 июня. Теперь же отложено на неопределённый срок, хотя члены экипажа Бутч Уилмор и Сунита Уильямс должны были пробыть на МКС не более 8 дней.

Единственное, что уточнило агентство, — сроки возвращение корректируется, но полёт требует дополнительных технических проверок, чтобы обеспечить безопасность астронавтов.

«Руководство NASA и Boeing корректируют возвращение на Землю космического корабля Starliner», — лаконично сообщается в заявлении NASA.