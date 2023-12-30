NASA отложило запуск дрона к Титану из-за финансовой неопределённости

Такая неопределённость — следствие невнятной финансовой политики властей: непонятно, какие средства будут выделены на планетологические исследования в 2024 финансовом году. И получит ли вообще финансирование столь сложный проект.

Dragonfly предназначен для исследования Титана, луны Сатурна. Дрон должен высадиться на поле дюн «Шангри-Ла», в районе экватора спутника для изучения органического молекулярного состава и водяного льда, также в задачи дрона входит определение свойства и состава атмосферы.

Для этого октокоптер пробудет на Титане как минимум 2,7 земных года, изучит состав поверхностного слоя спутника Сатурна в районах дюн, ударных кратеров, а также вблизи русел рек.