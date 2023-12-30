NASA отложило запуск дрона к Титану из-за финансовой неопределённости

NASA отложило запуск дрона к Титану из-за финансовой неопределённостиАмбициозный проект может не получить должного финансирования
NASA окончательно перенесло строительство космического дрона-октокоптера Dragonfly для полёта на Титан. Проект может быть запущен в 2024 году, хотя изначально должен был стартовать в 2023.
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Такая неопределённость — следствие невнятной финансовой политики властей: непонятно, какие средства будут выделены на планетологические исследования в 2024 финансовом году. И получит ли вообще финансирование столь сложный проект.
Dragonfly предназначен для исследования Титана, луны Сатурна. Дрон должен высадиться на поле дюн «Шангри-Ла», в районе экватора спутника для изучения органического молекулярного состава и водяного льда, также в задачи дрона входит определение свойства и состава атмосферы.
Для этого октокоптер пробудет на Титане как минимум 2,7 земных года, изучит состав поверхностного слоя спутника Сатурна в районах дюн, ударных кратеров, а также вблизи русел рек.