NASA отменило развёртывание роботизированной миссии по обслуживанию спутников

Опубликовано 06 марта 2024, 06:45
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NASA отменило развёртывание роботизированной миссии по обслуживанию спутниковИз-за проблем с техническим оснащением и финансированием
NASA отказалось от проекта роботизированной миссии по организации спутниковой антенны в космосе On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1 (OSAM-1). Проект закрыли из-за раздувающегося бюджета на фоне отсутстивия внятных результатов и технических проблем.
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OSAM-1 предполагает дозаправку расположенного на околоземной орбите спутника Landsat и сбор непосредственно в космосе пятиметровой антенны посредством роботизированной руки. Но в NASA от развёртывания миссии отказались.
Предположительно, отказ от проекта вызван претензиями со стороны агентства к компании Maxar, начавшей развивать проект в 2016 году, но забросившей OSAM-1 к 2020, когда должны были запускать аппарат. Изначально в миссию вложили $1,5 млрд, а если бы проект продолжили реализовывать, понадобился ещё как минимум $1 млрд.