NASA отменило развёртывание роботизированной миссии по обслуживанию спутников

OSAM-1 предполагает дозаправку расположенного на околоземной орбите спутника Landsat и сбор непосредственно в космосе пятиметровой антенны посредством роботизированной руки. Но в NASA от развёртывания миссии отказались.

Предположительно, отказ от проекта вызван претензиями со стороны агентства к компании Maxar, начавшей развивать проект в 2016 году, но забросившей OSAM-1 к 2020, когда должны были запускать аппарат. Изначально в миссию вложили $1,5 млрд, а если бы проект продолжили реализовывать, понадобился ещё как минимум $1 млрд.