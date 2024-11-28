NASA отправит миссию для поиска подводных океанов на трёх спутниках Урана

Первые два спутника Урана, Титанию и Оберон, в 1787 году обнаружил Уильям Гершель, третий, Миранду, — Джерард Койпер в 1948 году. Следующие 10 спутников в разное время выявил зонд NASA Voyager 2, остальные были обнаружены с помощью наземных и космических телескопов.

Три луны Урана, с которых начнут исследования — Миранда, Ариэль и Умбриэль — будут изучены на предмет подлёдных океанов. Первые и не самые качественные снимки этих ледяных лун в 1986 году, пролетая мимо Урана, обнаружил Voyager 2. Это были зернистые снимки, но тогда понимание космоса обновилось благодаря этим фото.

Для обнаружения подповерхностных океанов Миранды, Ариэль и Умбриэль исследователи под руководством Дага Хемингуэя из Института геофизики Техасского университета и Фрэнсиса Ниммо из Калифорнийского университета предложили использовать «физические либрации» — небольшие колебания в вращении спутников. Расчёты показали, что если ледяная оболочка спутников отделена от ядра жидким океаном, тогда амплитуда колебаний будет значительно выше.

В настоящее время миссия находится на раннем этапе планирования, но авторы уже предложили разработанную ими компьютерную модель, которую можно будет использовать для поисков подповерхностных океанов с помощью камер и других инструментов.