NASA отправит на Луну 3D-принтер для печати строительных материалов из реголита

Учёные представили 3D-принтер для печати материалов из реголита — поверхностного слоя сыпучего лунного грунта. Пока это будет имитация — печатать материалы будут из гумусовых почв земной поверхности, в последствии эти материалы будут проверены на прочность в условиях пониженной гравитации. Затем принтер будет доставлен на МКС. Отмечается, что если всё пройдёт успешно, в будущем исследователи, находящиеся на Луне, смогут создавать по крайней мере отдельные блоки строений и оборудовать колонии.

Сейчас речь идёт о подготовке астронавтов для полёта на Луну, который планируется в 2024 году, на Марс — в 2045 или 2050.