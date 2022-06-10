NASA отправит на Луну дрожжи для выпечки

Всего будет два комплекта, состоящих из пяти приборов Lunar-VISE, которые будут исследовать щитовой вулкан Гамма Груйтуйзена. Вместе с тем учёные запланировали и биологический эксперимент, получивший название LEIA.

В рамках последнего специалисты намерены проследить за ростом пекарских дрожжей на поверхности Луны. Ожидается, что исследование продемонстрирует, как именно они растут и развиваются в условиях повышенной радиационной обстановки и лунной гравитации.

По словам самих учёных, эти данные будут полезны для понимания влияния реальной, а не модельной космической среды на клеточные и молекулярные процессы, идущие в живых организмах.