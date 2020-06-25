NASA отправит на Марс вертолет для пролета над поверхностью планеты

Отправят летательный аппарат вместе с марсоходом Perseverance. При этом ученые, которые работают в рамках проекта по запуску данного вертолета на красную планету, заявили, что они смогли придумать техническое решение для проектирования последних нескольких километров перед посадкой.

Важно отметить, что работники NASA не перестают повторять, что данный полет - крайне сложная задача, так как на небесном теле достаточно разреженная атмосфера, поэтому им будет трудно создать подъемную силу для устройства.