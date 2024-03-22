NASA отправит на Марс вертолет-геолог

Ученые и инженеры уже несколько лет работают над концепцией вертолета Mars Science Helicopter (MSH), который, помимо функции воздушного разведчика для будущего ровера, сможет провозить до 5 кг научных инструментов в воздухе в тонкой марсианской атмосфере и приземляться на территории, недоступные для ровера.

В новой статье, представленной на марте 2024 года на конференции по лунной и планетарной науке, обсуждается геологическая работа, которую может выполнить такой вертолет. Отмечается, что на Марсе остаются несколько вопросов о структуре и истории его поверхности, особенно после недавних открытий неожиданных дихотомий в составе базальтовых пород.

В предложенных местах посадки указаны Кратер Гейла, куда приземлился ровер Curiosity и были найдены различные породы, Валлес-Маринерис, где обнаружена глубокая кора с породами, содержащими полевой шпат, и бассейн Хеллас, известный наличием слоев полевого шпата.