NASA отправит сейсмометр на обратную сторону Луны

Сейсмометры, недавно собранные в Лаборатории реактивного движения NASA, прибудут в 2026 году в кратер Шрёдингера, находящийся около Южного полюса Луны. Эти автономные приборы оснащены солнечными батареями и компьютером, который защитит их от экстремальных температур.

После доставки на поверхность Луны сейсмометры начнут собирать данные о сейсмической активности, что станет первым подобным исследованием за последние 50 лет. Они в 30 раз чувствительнее приборов, использованных в программе «Аполлон», и смогут регистрировать даже малейшие вибрации от микрометеоритов.