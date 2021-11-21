Наука и технологии
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NASA отправит в космос лазерные системы

Но не боевые
Исследователи из НАСА хотят ускорить передачу данных из космоса за счет системы лазеров под названием LCRD, она отправится в космос в рамках программы космических испытаний спутника-6.
NASA отправит в космос лазерные системы

Как отметил Бадри Юнес, заместитель помощника администратора программы НАСА по космической связи и навигации – “Эта технология очень важна во многих отношениях”.

NASA утверждает, что лазеры позволят передавать на Землю в 10-100 раз больше данных, чем при использовании радиочастот. Времени их работы хватит, как минимум, до 2030 года, даже если объем информации увеличится во много раз.

NASA отправит в космос лазерные системы

Использование лазеров также позволит избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра, отметил Юнес. Эта проблема усугубилась из-за растущих, по количеству, групп спутников на низкой околоземной орбите, из-за этого компании часто подают нормативные иски относительно спектра друг друга.

Источник: Space.com
Автор: Лилик Ми
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