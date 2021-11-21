NASA отправит в космос лазерные системы

Наука и технологии
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NASA отправит в космос лазерные системыНо не боевые
Исследователи из НАСА хотят ускорить передачу данных из космоса за счет системы лазеров под названием LCRD, она отправится в космос в рамках программы космических испытаний спутника-6.
Как отметил Бадри Юнес, заместитель помощника администратора программы НАСА по космической связи и навигации – “Эта технология очень важна во многих отношениях”.
NASA утверждает, что лазеры позволят передавать на Землю в 10-100 раз больше данных, чем при использовании радиочастот. Времени их работы хватит, как минимум, до 2030 года, даже если объем информации увеличится во много раз.
Использование лазеров также позволит избежать проблем перегруженности радиочастотного спектра, отметил Юнес. Эта проблема усугубилась из-за растущих, по количеству, групп спутников на низкой околоземной орбите, из-за этого компании часто подают нормативные иски относительно спектра друг друга.
Источник: Space.com