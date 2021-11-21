NASA отправит в космос лазерные системы

Как отметил Бадри Юнес, заместитель помощника администратора программы НАСА по космической связи и навигации – “Эта технология очень важна во многих отношениях”.



NASA утверждает, что лазеры позволят передавать на Землю в 10-100 раз больше данных, чем при использовании радиочастот. Времени их работы хватит, как минимум, до 2030 года, даже если объем информации увеличится во много раз.