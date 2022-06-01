НАСА отсрочило полёт человека на Луну из-за огромных трат

Согласно отчёту, подготовленному для Конгресса, агентству понадобится не менее $93 млрд. При этом запуск каждой из первых четырёх миссий обойдётся в $4 млрд. По мнению Мартина, полёт человека на Луну произойдёт не раньше 2026 года.

Лунная миссия НАСА должна быть осуществлена на ракетах SLS и многофункциональном пилотируемом корабле Orion.

Программа Artemis, которую инициировали ещё при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полётам на другие планеты, в частности на Марс.

«Из-за технических сложностей и задержек трёх первых миссий программы Artemis и необходимого на создание посадочного модуля и скафандров времени НАСА сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024 году по меньшей мере на несколько лет», — сказано в докладе Пола Мартина.