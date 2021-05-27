Наука и технологии
Сегодня в 10:28
NASA озвучило сроки запуска ровера на Луну для исследования ледяного льда
Внезапно, это произойдёт уже совсем скоро
Совсем недавно NASA удивляло всю планету своими достижениями на Марсе, а уже сейчас космическое агентство «переключилось» на новости, связанные с Луной. Так, на сайте ведомства появилась информация о будущем его лунной программы.
Сообщается, что NASA доставит на спутник Земли новый ровер. Его разработкой занимается компания Astrobotic Technology, а в качестве ракеты-носителя выбрали Falcon Heavy от SpaceX. Произойдёт запуск уже в 2023 году.
Главной задачей грядущей миссии станет обнаружение и изучение водяного льда, скрывающегося под лунным грунтом. Что интересно, исследование предполагается проводить и в кратерах. А так как туда не поступает солнечный свет, луноход оснастят специальными фарами.
Ожидается, что общая продолжительность миссии составит 100 земных суток.