NASA перенесло миссию Crew-9 из-за задержки на МКС корабля Starliner

Опубликовано 07 августа 2024, 23:15
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NASA перенесло миссию Crew-9 из-за задержки на МКС корабля StarlinerЕщё нет необходимых решений
NASA откладывает запуск миссии Crew-9 на Международную космическую станцию на месяц из-за задержек в испытательном полёте космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing.
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Объявление об этом было сделано 6 августа, при этом новая дата запуска назначена на 24 сентября. Это позволит руководителям миссии выделить больше времени для планирования возвращения Starliner, который в настоящее время пристыкован к станции уже два месяца.
Причины задержек не разглашаются, однако предполагается, что запуск Crew-9 откладывается для исправления ПО Starliner, чтобы обеспечить его автоматическую отстыковку от МКС. NASA продолжает анализировать данные испытаний системы управления реакцией и готовность Starliner, но дальнейшие решения пока не приняты.