NASA перенесло миссию Crew-9 из-за задержки на МКС корабля Starliner

Объявление об этом было сделано 6 августа, при этом новая дата запуска назначена на 24 сентября. Это позволит руководителям миссии выделить больше времени для планирования возвращения Starliner, который в настоящее время пристыкован к станции уже два месяца.

Причины задержек не разглашаются, однако предполагается, что запуск Crew-9 откладывается для исправления ПО Starliner, чтобы обеспечить его автоматическую отстыковку от МКС. NASA продолжает анализировать данные испытаний системы управления реакцией и готовность Starliner, но дальнейшие решения пока не приняты.