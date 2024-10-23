NASA пересмотрит всю программу по возвращению грунта с Марса к концу года

По словам Грэмлинга, цель переоценки архитектуры программы по возвращению образцов грунта с Марса на Землю — максимальное снижение затрат и задержек в графике проектных работ. Для этого NASA обратилось к ведущим космическим компаниям США и получило отчёты по 12 исследованиям.

Свои проекты представили Blue Origin, Lockheed Martin, Rocket Lab и SpaceX, а также JPL и внутренняя группа НАСА. У этих компаний и подразделений агентства наиболее радикальные предложения по изменению миссии — «сквозные архитектуры миссии»; при этом портал SpaceNews не объяснил, что это.

Другие участники, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman, Whittinghill Aerospace, NASA Marshall и APL/Wallops, предлагают уменьшить размеры и массу ракеты-носителя, которая будет доставлять образцы грунта с Марса на околомарсианскую орбиту.