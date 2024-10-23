Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 11:15
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NASA пересмотрит всю программу по возвращению грунта с Марса к концу года

Для удешевления и сокращения задержек
Директор марсианской миссии Mars Sample Return (MSR) в штаб-квартире NASA Джефф Грэмлинг в ходе заседания Комитета по астробиологии и планетарным наукам Совета по космическим исследованиям Национальной академии наук США заявил, что к концу 2024 года агентство завершит полный пересмотр архитектуры миссии.
NASA пересмотрит всю программу по возвращению грунта с Марса к концу года

© NASA/JPL-Caltech

По словам Грэмлинга, цель переоценки архитектуры программы по возвращению образцов грунта с Марса на Землю — максимальное снижение затрат и задержек в графике проектных работ. Для этого NASA обратилось к ведущим космическим компаниям США и получило отчёты по 12 исследованиям.

Свои проекты представили Blue Origin, Lockheed Martin, Rocket Lab и SpaceX, а также JPL и внутренняя группа НАСА. У этих компаний и подразделений агентства наиболее радикальные предложения по изменению миссии — «сквозные архитектуры миссии»; при этом портал SpaceNews не объяснил, что это.

Другие участники, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman, Whittinghill Aerospace, NASA Marshall и APL/Wallops, предлагают уменьшить размеры и массу ракеты-носителя, которая будет доставлять образцы грунта с Марса на околомарсианскую орбиту.